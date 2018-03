Ulkomaat

YK:n turvaneuvostoa vaaditaan hätäkokoukseen Syyrian olemattoman tulitauon vuoksi

6.3. 16:57

Ranska ja Britannia vaativat YK:n turvaneuvoston hätäkokousta, koska aikaisemmin neuvostossa sovittu 30 päivän Syyrian tulitauko ei ole pitänyt, kertovat diplomaattilähteet.

Neuvoston odotetaan kokoontuvan huomenna keskustelemaan taisteluista ja ilmaiskuista Itä-Ghoutaan. Turvaneuvosto hyväksyi jo runsas viikko sitten yksimielisesti tulitauon humanitaarisen avun toimittamista ja sairaiden evakuointia varten.



Ensimmäinen avustussaattue piiritettyyn Damaskoksen lähellä sijaitsevaan Itä-Ghoutaan pääsi kuitenkin perille vasta eilen, mutta silloinkin avun jakelu jouduttiin keskeyttämään ilmaiskujen takia. Iskuissa kuoli ainakin 68 siviiliä.



Syyrian armeija aloitti viime kuussa suurhyökkäyksen alueelle ilmaiskujen, rakettitulen ja tykistökeskityksien saattelemana. Sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -ryhmän mukaan hyökkäyksessä on kuollut noin 760 siviiliä, joista ainakin 170 on ollut lapsia.