Ulkomaat

YK: Venäjä on saattanut syyllistyä sotarikokseen Syyriassa

84 ihmistä kuoli iskussa viime vuonna.Isku on saattanut olla sotarikos, lukee raportissa, joka esiteltiin tiistaina.Tutkijoiden mukaan kaikki saatavilla oleva tieto viittaa siihen, että venäläinen kone teki kyseisen ilmaiskun 13. marraskuuta. Kone oli lähtenyt syyrialaisesta sotilastukikohdasta, joka on venäläisten valvonnassa.YK:n tutkijaryhmä on selvittänyt mahdollisia sotarikoksia Syyriassa.Venäjä on kiistänyt siviilikuolemat venäläisissä hyökkäyksissä Syyrian sodassa.