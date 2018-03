Ulkomaat

Rakastajatar paljastaa uutuus­dokumentissa: Madsen houkutteli tuhmille treffeille sukellus­veneelle vain päivi

Keskiviikkona

Video jutun alussa: Peter Madsen tunnusti paloitelleensa Kim Wallin ruumiin.





”Tahdon antaa sinulle parin kenkiä...”





Toinen nainen kertoi aiemmin hämmentävistä tekstiviesteistä





Toimittajat ja työtoverit hämmentyivät





”Tällaiset ihmiset ovat uskomattoman vaarallisia”