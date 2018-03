Ulkomaat

Synkkä viikonloppu Ranskan vuoristoissa: Ainakin 8 laskettelijaa kuollut lumivyöryissä

Kateissa on lisäksi ainakin yksi laskettelija ja patikoitsija, joita ei ole löydetty lumivyöryjen jäljiltä etsinnöistä huolimatta.

