Ulkomaat

Syyrian joukot vallanneet jo neljänneksen Itä-Ghoutasta

Syyrian armeija jatkoi sunnuntaina etenemistään useilla rintamilla Itä-Ghoutassa, kertoi valtiollinen media viitaten armeijalähteisiin. Sotilaat valtasivat alueita Damaskoksen itäpuolella.Hallituksen joukot aloittivat aikaisemmin tässä kuussa suurhyökkäyksen Itä-Ghoutaan ilmaiskujen sekä tykistö- ja rakettitulen tukemina. Helmikuun 18. päivänä alkaneet raskaat taistelut ovat vieneet yli 600 siviilin hengen.Sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -ryhmän mukaan hallitus tukijoineen on vallannut jo neljänneksen Itä-Ghoutasta.Avustustarvikkeita kuljettavat rekat eivät sunnuntainakaan päässeet Itä-Ghoutaan, koska taistelut raivosivat taukoamatta. Kymmenissä rekoissa oli lääkkeitä, ruokaa ja ensiaputarvikkeita.Itä-Ghoutassa on noin 400 000 asukasta, jotka ovat olleet piiritettyinä vuodesta 2013 saakka. Syyrian sisällissodassa on puolestaan saanut surmansa yli 340 000 ihmistä sen jälkeen kun se alkoi vuonna 2011.