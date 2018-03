Ulkomaat

Yhdysvalloissa vanhempansa ampunut opiskelija pidätettiin tuntien jahdin jälkeen – löytyi junasta

Yhdysvaltain Michiganissa eilen vanhempansa tappanut opiskelija on pidätetty, kertovat viranomaiset. Ampujaa etsittiin tuntien ajan, ja hänet pidätettiin puolenyön jälkeen paikallista aikaa. Poliisin mukaan mies löytyi junasta, eikä tämä vastustellut pidätystä.19-vuotiasta opiskelijaa syytetään isänsä ja äitinsä ampumisesta Central Michiganin yliopiston asuntolassa. Viranomaisten mukaan kyse on perheen sisäisistä ongelmista eikä muita uhreja ole.Ampumisen vuoksi koko yliopiston kampus laitettiin kiinni perjantaiaamuna, ja opiskelijat jäivät jumiin luokkahuoneisiin ja asuntoloihin iltapäivään asti. Ampujan etsintöihin osallistuivat liittovaltion ja osavaltion viranomaiset sekä paikalliset viranomaiset helikoptereiden ja poliisikoirien avulla.Epäilty on viranomaisille ennestään tuttu. Poliisi oli vienyt hänet sairaalaan edellisiltana. Syynä oli tiettävästi ”jokin huumeisiin liittyvä”, todennäköisesti yliannostus tai huumeiden aiheuttama reaktio.Epäillyn isä oli ammatiltaan poliisi.Sitä, millaista asetta ampuja käytti tai miten hän sai aseen haltuunsa, ei tiedetä. Michiganin osavaltio sallii aseen kantamisen piilotettuna ilman aseenkantolupaa, mutta yliopisto on kieltänyt aseet kampusalueella.Aselait ja niiden tiukentaminen ovat jälleen olleet Yhdysvalloissa kiivaan keskustelun aiheena sen jälkeen, kun teini-ikäinen ampuja tappoi 17 ihmistä Floridan Parklandissa kaksi viikkoa sitten.