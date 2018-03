Ulkomaat

Ammuskelija iski yliopistolla Michiganissa – ainakin kaksi kuollut

Jutun alussa olevalla videolla uutistoimisto Reutersin välittämää kuvaa tapahtumapaikalta.

Poliisin vahvistaa, että välikohtauksessa on ammuttu kuoliaaksi kaksi henkilöä. Ammuskelu tapahtui Central Michigan Universityn asuntolassa Mount Pleasantissa aamulla paikallista aikaa perjantaina.Yliopiston poliisin mukaan surmansa saaneet eivät olleet yliopiston opiskelijoita. Poliisi uskoo, että tapaus liittyy perheen sisäisiin asioihin. Välikohtaus on tapahtunut opiskelija-asuntolassa.Kukaan muu ei ole loukkaantunut tilanteessa.Epäiltyä ampujaa ei ole tavoitettu. Mount Pleasantin kaupungin mukaan ampuja on 19-vuotias mustaihoinen mies, joka on aseistautunut ja vaarallinen.Kampus on eristetty ja opiskelijoita kehotettu hakeutumaan suojaan.Yliopistossa on noin 20 000 opiskelijaa. Se sijaitsee kahden tunnin ajomatkan päässä Detroitista luoteeseen Yhdysvalloissa.