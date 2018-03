Ulkomaat

Satan-2, ”Tikari”, Avangarde... Tällaiset ovat Putinin esittelemät Venäjän tuhoisat aseet

Köhivän

Putinin

ja nenäänsä niistäneen Vladimir Putinin eilinen vuotuinen presidentin puhe parlamentille kääntyi yllättäen Venäjän ihmeaseiden esittelytilaisuudeksi.Vajaan kolmen viikon kuluttua järjestettävissä vaaleissa jo neljättä kautta presidenttiydelleen vahvistava Putin oli valinnut perinteisen Kremlin sijaan puheensa pitopaikaksi Manezhin näyttelysalin, jonka jättinäytöillä superaseita esiteltiin.– Yritykset kahlita Venäjää ovat epäonnistuneet, hyväksykää se, uhosi Putin.Putin muistutti Venäjän tehneen jo pitkään Washingtonille neuvottelutarjouksia, jotta Yhdysvallat ei kehittäisi Moskovan ydinaseuhan nollaukseen pyrkivää ohjuspuolustusta.Nyt Venäjällä onkin Putinin mukaan asejärjestelmiä, joita kukaan ei pysty torjumaan.–Kukaan ei halunnut puhua kanssamme. Kukaan ei kuunnellut meitä. Kuunnelkaa meitä nyt, Putin julisti ja yleisö osoitti suosiota seisaaltaan.takanaan jättinäytöillä pyöri tietokoneanimaatioita uusista aseista, jotka näyttivät suuntaavan osin Pohjois-Amerikkaan.Venäjän mediassa tosin laitettiin merkille, että osa videoista oli nähty valtion televisiossa jo 2007.Nämä ovat Putinin ihmeaseet:Putinin mukaan Sarmat ulottuu ”lähes mihin tahansa” maapallolla.Venäjän propagandassa Sarmatia kuvailtiin jo 2016 maailman mahtavimmaksi ydinaseeksi. Ohjus pystyy presidentin mukaan välttämään Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmät.Videolla ohjuksen taistelukärjet suuntasivat Etelä-Floridaa kohti.Pystyy toimittamaan ydinkärkiä ”käytännössä mille etäisyydelle tahansa”.Se lentää presidentin mukaan matalalla ja käyttää ennalta arvaamatonta reittiä.Putinin mukaan ohjusta on testattu onnistuneesti 2017 ja sen tuotanto voidaan käynnistää.– Se voittaa kaikki nykyiset ja tulevat ohjuspuolustus- ja että ilmatorjuntajärjestelmät, Putin sanoi.– Kenelläkään ei ole vastaavaa, hän uhosi.Videolla ohjus suuntasi Atlantin yli ympäri Etelä-Afrikan eteläkärjen ja sieltä edelleen kohti Yhdysvaltain länsirannikkoa.Hypersoninen, eli moninkertaista äänennopeutta kulkeva ilmasta laukaistava ohjus iskeytyy kohteeseen yli 10-kertaisella äänennopeudella.Testausohjelma on juuri saatu päätökseen.Esimerkiksi Sermit-kantoraketilla laukaistava, liitäen kohteeseensa jopa 20-kertaista äänennopeutta liitävä ja ohjattava pommi on ”täydellisen haavoittumaton”.– Iskee kohteeseen kuin meteoriitti, Putin hehkutti.Liikkuville laveteille asennettuja laseraseita on otettu käyttöön viime vuodesta alkaen.Lähteet: BBC, Bloomberg, CNN, CNBC