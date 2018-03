Ulkomaat

Perheenäiti katosi mystisesti kotipihaltaan Yhdysvalloissa – pikkulapset yksin kotona

Poliisin mukaan on vielä liian varhaista puhua sieppauksesta, mutta kadonneen naisen ystävät ovat toista mieltä.





