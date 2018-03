Ulkomaat

Valkoisessa talossa tuulee jälleen – viestintäjohtaja Hope Hicks eroaa

Hicks on ollut yksi presidentti Trumpin lähimmistä avustajista. New York Timesin mukaan hän harkitsi eroa pidemmän aikaa. Hän oli jo neljäs Trumpin hallinnon viestintäjohtaja.

– Hope on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy