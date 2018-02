Ulkomaat

Nigeriassa yli 70 kuollut ebolalle sukua olevaan lassakuumeeseen – levisi ihmisiin alkujaan rotista

Verenvuotokuumeen määrä on enemmän kuin kaksinkertaistunut.

Nigeriassa ainakin 72 ihmistä on kuollut lassakuumeeseen vuoden alun jälkeen, kertovat Nigerian terveysviranomaiset.



Määrä on enemmän kuin kaksinkertaistunut kuun alun jälkeen.



Lassakuume on verenvuotokuume, joka on sukua muun muassa ebolalle. Se on levinnyt ihmisiin alkujaan rotista.