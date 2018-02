Ulkomaat

NYT: Pohjois-Korean epäillään auttaneen Syyriaa hankkimaan kemiallisia aseita

NYT: Pohjois-Korean epäillään auttaneen Syyriaa hankkimaan kemiallisia aseita

27.2. 19:54

Syyriaan olisi viety haponkestäviä laattoja, venttiilejä ja lämpömittareita.

Pohjois-Korean epäillään toimittaneen Syyrialle tarvikkeita, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistukseen, kirjoittaa New York Times. Tieto on peräisin YK:n tarkkailijaryhmän vielä julkaisemattomasta raportista.



Syyriaan olisi viety haponkestäviä laattoja, venttiilejä ja lämpömittareita. Lisäksi Syyrian kemiallisia aseita käsittelevissä sotilastukikohdissa on raportin mukaan nähty pohjoiskorealaisia ohjusteknikkoja.



Syyrian hallitusta syytetään kemiallisten aseiden käytöstä maan omia kansalaisia vastaan.