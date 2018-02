Ulkomaat

Merkel nostaa kärkkäimmän kriitikkonsa terveysministeriksi – Jens Spahn vaatii käännöstä oikealle

Saksan liittokansleri Angela Merkel on päättänyt antaa paikan uudessa hallituksessa kärkkäimmälle haastajalleen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy