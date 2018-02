Ulkomaat

Saksa ja Ranska kehottavat Venäjää patistamaan Syyriaa tulitaukoon

Katso jutun alussa olevalta videolta uutistoimisto Reutersin raportti Syyrian tilanteesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Eilen

"Tulitauko ei koske alueita Damaskoksen liepeillä"