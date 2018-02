Ulkomaat

Etanat olivat liian hitaita – etanaralli jouduttiin perumaan Englannissa

Sää on tällä hetkellä tavanomaista kylmempi eri puolilla Eurooppaa, ja kylmyys on iskenyt myös Britanniaan.Uutistoimisto Reutersin mukaan englantilaispubi joutui perumaan lauantaiksi suunnitellun etanarallin, koska osallistujat olivat liian hitaita kilpaillakseen.– Kylmä ajanjakso on johtanut kilpaetanoidemme terveydelliseen ongelmaan – sitä kutsutaan talviuneksi, Dartmoor Union Innin Facebook-sivuilla kerrotaan.Pubi luonnehtii hyväntekeväisyyskilpailua kaikkien aikojen ensimmäiseksi kansainväliseksi etanojen ”Grand Nationaliksi”.Talvinen sää saattaa aiheuttaa häiriöitä saarivaltakunnan liikenteeseen alkavalla viikolla. Terveysviranomaiset ovat varoittaneet, että jatkuessaan kylmyys voi olla vaarallista vanhuksille ja nuorille lapsille, mikäli kodeissa ei ole kunnon lämmitysjärjestelmää.