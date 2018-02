Ulkomaat

Järjestö: Syyrian Itä-Ghoutan ”maanpäällisessä helvetissä” on kuollut viikossa 500 siviiliä – lapsia 121

Alla olevalla videolla YK:n pääsihteeri kertoo Itä-Ghoutan hälyttävästä tilanteesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy