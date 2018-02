Ulkomaat

Trump lateli uusia pakotteita Pohjois-Korealle: ”Kaikkien aikojen painavin nippu”

23.2. 22:54

Yhdysvallat Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti perjantaina uusia pakotteita Pohjois-Koreaa vastaan.

Pakotteet kohdistuivat 56 eri tahoon, ja listalla on muun muassa laivoja ja kuljetusyrityksiä.



Konservatiivien konferenssissa puhunut Trump kehui pakotenippua kaikkien aikojen painavimmaksi. Aiempiin Yhdysvaltojen asettamiin pakotteisiin verrattuna Trumpin kehaisua saattoi kuitenkin pitää hieman liioiteltuna.



Pohjois-Koreaan on kohdistettu lukuisia kansainvälisiä pakotteita ja muuta painostusta, jolla eristäytynyttä maata yritetään taivutella luopumaan aseohjelmistaan. Jopa Kiina on suostunut tukemaan YK-pakotteita Pohjois-Koreaa vastaan, mutta Kiina on kuitenkin torjunut Yhdysvaltojen vaatimukset täydestä öljynvientikiellosta.