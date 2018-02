Näin helposti ”joukkosurmaajan suosikkiaseen” saa hankittua Yhdysvalloissa – ”Kymmenessä minuutissa voit kävellä ulos minkä tahansa kanssa”

Ulkomaat

Näin helposti ”joukkosurmaajan suosikkiaseen” saa hankittua Yhdysvalloissa – ”Kymmenessä minuutissa voit kävel

Ylläolevalla videolla asekauppias Jeff Serdy esittelee AR-15-kivääriä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy