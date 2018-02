Ulkomaat

Kaksi autopommia räjähti Mogadishussa – parikymmentä ihmistä kuoli

Somalia

Somalian pääkaupungissa Mogadishussa on räjähtänyt kaksi autopommia ja ainakin 18 ihmistä on saanut surmansa, kertoo paikallinen ambulanssipalvelu. Iskuissa haavoittuneita on noin 20.