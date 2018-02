Ulkomaat

Pysäyttävä kuva kertoo Syyrian sodan järkyttävän siviiliuhrien määrän

Syyrian sota on vaatinut jo yli 200 000 siviiliuhria. Uhreista on lapsia jopa yli 27 000.





























































































10 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000100 000110 000120 000130 000140 000150 000160 000170 000180 000190 000200 000210 000216 960Ilta-Sanomien käyttämät siviiliuhritiedot ovat aktivistijärjestö The Syrian Network for Human Rightsin (SNHR) raporteista. SNHR on oppositiomyönteinen. On siis mahdollista, etteivät luvut ole täysin todenperäisiä. Tämän tarkempaa, täysin varmaa tietoa Syyrian sodan uhreista ei kuitenkaan ole saatavilla.