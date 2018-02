Ulkomaat

Suomalaismies kuoli epäselvissä olosuhteissa Ugandassa – UM: ”Varovaisuus on tarpeen koko maassa”

Yllä olevalla videolla koostettuna Uganda-kohun keskeiset osapuolet.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samoihin





Ugandassa on suuta noudattaa eritystä varovaisuutta