Nigerian viranomaiset kertovat pelastaneensa kymmeniä kadonneita tyttöjä – kaksi löydetty kuolleena

Nigerian viranomaisten mukaan kymmeniä äärijärjestö Boko Haramin hyökkäyksen jälkeen kadonneita tyttöjä on löydetty.Muun muassa asiasta uutisoivan CNN:n mukaan arviolta 80 kadonnutta tyttöä on löydetty. Asiaa uutiskanavalla kommentoineen viranomaisen mukaan tarkka luku on tiedossa torstain aikana. Viranomaisten mukaan tytöt pelastettiin ”heidät vieneiltä terroristeilta” ja he ovat nyt armeijan hoteissa, BBC kertoo.Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan kaksi tyttöä on myös löydetty kuolleena. CNN:n haastattelema viranomainen ei pystynyt vahvistamaan tietoa.poliisi kertoi keskiviikkona, että yli sata tyttöä on kateissa Boko Haramin hyökkäyksen jäljiltä. Äärijärjestö hyökkäsi Yoben osavaltiossa maan koillisosassa olevaan kouluun maanantai-iltana. Aluksi paikalliset kertoivat tyttöjen ja heidän opettajiensa paenneen, mutta vähitellen pelko tyttöjen olinpaikasta kasvoi.Keskiviikkona viitisenkymmentä lasten vanhempaa ja huoltajaa kokoontui koululle vaatimaan tietoja tapahtuneesta. Tällöin poliisi vahvisti 111 tytön olevan kateissa.Huhtikuussa 2014 Boko Haram sieppasi yli 270 koulutyttöä naapuriosavaltiossa Bornossa. Näistä tytöistä on yhä kateissa 112.