Ulkomaat

Yli sata tyttöä kateissa Nigeriassa – pelätään tulleen Boko Haramin sieppaamiksi

Nigeriassa yli sata tyttöä on kateissa äärijärjestö Boko Haramin hyökkäyksen jäljiltä, kertoi poliisi keskiviikkona.Järjestö hyökkäsi Yoben osavaltiossa maan koillisosassa olevaan kouluun maanantai-iltana. Aluksi paikalliset kertoivat tyttöjen ja heidän opettajiensa paenneen, mutta vähitellen pelko tyttöjen olinpaikasta on kasvanut.Keskiviikkona viitisenkymmentä lasten vanhempaa ja huoltajaa kokoontui koululle vaatimaan tietoja tapahtuneesta. Tällöin poliisi vahvisti 111 tytön olevan kateissa.Poliisin mukaan vielä ei ole varmaa, onko kyse sieppauksesta. Kuitenkin hyökkäyksestä kulunut aika ja tieto siitä, että Boko Haram käyttää sieppauksia aseena, on nostattanut pelkoja uudesta sieppauksesta.Huhtikuussa 2014 Boko Haram sieppasi yli 270 koulutyttöä naapuriosavaltiossa Bornossa. Näistä tytöistä on yhä kateissa 112.