Ruotsalainen lasermies John Ausonius tuomittiin elinkautiseen myös Saksassa

21.2. 16:36

Lasermiehenä tunnettu John Ausonius murhasi juutalaisnaisen Frankfurtissa vuonna 1992.

Lasermiehenä tunnettu ruotsalainen John Ausonius on tuomittu elinkautiseen Saksassa. Hänen todettiin murhanneen juutalaisnaisen Frankfurtissa vuonna 1992.



Ausonius on tuomittu aikanaan elinkautiseen myös Ruotsissa yhdestä murhasta, useista murhayrityksistä ja pankkiryöstöistä. Hänen kohteinaan Ruotsissa olivat erityisesti maahanmuuttajat. Lasermies sai nimensä lasertähtäimestä, jota hän käytti aseissaan 1991–1992.



64-vuotias Ausonius on ollut vankilassa yli 20 vuotta. Hänet luovutettiin Saksaan vuonna 2016.