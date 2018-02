Ulkomaat

Mielipidemittaus: Kaksi kolmesta amerikkalaisesta haluaa tiukemmat aselait

21.2. 2:38

Yhdysvallat Tuki tiukennuksille on suurempi kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen.

Yhdysvalloissa noin kaksi kolmesta tukee tiukempia aselakeja, ilmenee Quinnipiacin yliopiston kansallisesta mielipidemittauksesta. Yliopisto julkisti kyselynsä noin viikko sen jälkeen, kun Floridassa tapahtunut kouluampuminen vaati 17 ihmisen hengen.



Yliopiston mukaan tuki tiukennuksille on suurempi kuin kertaakaan kymmeneen vuoteen. Yliopisto on vuodesta 2008 lähtien selvittänyt amerikkalaisten kantaa aselakeihin. Kyselyn perusteella myös valtaosa aseen omistajista tukee aselakien tiukennuksia.



Mittaukseen osallistui reilu 1 200 ihmistä maan laajuisesti. Tuloksen virhemarginaali on 3,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.