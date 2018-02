Ulkomaat

Venezuelan presidentti Trumpille: Aika lunastaa kampanjalupaukset

Venezuelan presidentti Trumpille: Aika lunastaa kampanjalupaukset

20.2. 7:40

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro pyytää Twitterissä Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia aloittamaan maiden välisen vuoropuhelun.

Maduro tviittaa, että Trump kampanjoi lupaamalla lopettaa muiden maiden sisäisiin asioihin puuttumisen. Maduron mukaan Trumpin on nyt aika lunastaa lupauksensa.



Hän rohkaisee Trumpia pitämään tapaamisen joko Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa tai Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa.



Maduron hallinnon korkean tason virkamiehet ovat väittäneet, että Yhdysvallat organisoi väitettyä suunnitelmaa sotilaallisesta hyökkäyksestä Venezuelaan Columbian kautta.



Venezuelan poliittinen ja taloudellinen kriisi on pahoin kärjistynyt, ja maassa on ollut runsaasti levottomuuksia. Yhdysvallat on lisäksi asettanut maalle pakotteita Maduron itsevaltaisten toimien takia.