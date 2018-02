Ulkomaat

Suomalaismiehen kuolemaa Ugandassa tutkinut toimittaja vapautettiin

Juuri nyt

Jutun alussa olevalla videolla esitellään Uganda-mysteerin päähenkilöt.

https://twitter.com/rkabushenga/status/965599708021391360

