Ulkomaat

Järjestö: 71 kuollut ja satoja loukkaantunut Syyrian hallinnon hyökkäyksissä Ghoutassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan 71 ihmistä on saanut surmansa ja 325 loukkaantunut viime vuorokauden sisällä hallituksen ja sen liittolaisten joukkojen tekemissä pommituksissa Ghoutassa. Asiasta kertoo Reuters.Järjestön mukaan ilmaiskuina sekä raketti- ja kranaattitulena toteutettu hyökkäysten sarja kiihtyi sunnuntai-iltana piirityksen alla olevassa Ghoutassa, joka on viimeinen suurempi kapinallisten hallitsema alue pääkaupunki Damaskoksen läheisyydessä.Syyrian hallinto ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa, mutta se on aiemmin väittänyt pommittavansa vain militantteja. Syyrian valtion median mukaan Ghoutassa olevat taistelijat ampuivat kranaatteja Damaskoksen asuinalueille surmaten lapsen ja haavoittaen kahdeksaa muuta.Valtion uutistoimisto SANA:n mukaan hallituksen ja sen liittolaisten joukot iskivät militanttikohteisiin vastauksena kranaattitulelle.YK:n mukaan hallituksen joukkojen piirittämänä vuodesta 2013 lähtien olleessa itäisessä Ghoutassa elää edelleen lähes 400 000 ihmistä.