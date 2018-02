Ulkomaat

Viro täyttää 100 vuotta – Finlandia-kirjailija Juha Hurme: Olemme oppineet lähes kaiken virolaisilta

Skandinaviasta ja Baltiasta erottava meri oli kutistunut jääkauden jäljiltä 4 000 vuotta sitten suunnilleen nykyisiin mittoihinsa. Samalla se oli muuttunut ihmisten teknisten taitojen ja merenkulun välineiden kehittyessä erottavasta tekijästä yhdistäväksi ja kulttuurivaihtoa vilkastuttavaksi tekijäksi.Kivikausi muuttui näihin aikoihin meilläkin vaiheittain pronssikaudeksi, ja eteläisen rannikkomme asukkaat olivat osa Itämeren kulttuuriverkostoa.Porukkaa Virossa ja Suomessa on dallannut heti mannerjään sulavan reunan perässä eli noin 11 000 vuoden ajan. Nykyisin käytössä olevan kielensä Suomenlahden etelä- ja pohjoisrantojen asujaimet saivat pikku hiljaa pronssikautisen kehityksen myötä.Yhteydet Pohjois-Venäjälle, Volgan ja sen suurimman sivujoen Kaman alueelle sekä Uralille aktivoituivat pari tuhatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua.lisäksi kaakosta kulkeutui Suomenlahden suuntaan ihmisiä ja uralilaisen kantakielen ajan myötä haarautuvia kielivesoja: karjala, inkeroinen, viro, liivi, vatja, vepsä, suomi ja saame. Ja kielen mukana roppakaupalla juttuja, kaskuja, myyttejä ja tarinoita.Sana olikin näillä pimeillä ja harvakseltaan asutuilla leveyksillä kovassa kurssissa. Jokainen sana oli voimasana; se ei ollut vain kohdetta ilmaiseva, äänteistä muodostettu merkki, vaan sillä uskottiin olevan konkreettinen, kouriintuntuva ja todellisuutta rakentava yhteys tarkoittamaansa ilmiöön.Tarinan kertominen, runon laulaminen, oli riitti, joka pani helmat heilumaan ja punttiin vipinää ja uusinsi myytin, maailmanselityksen.Akkelit ja ukkelit huomasivat savupirteissään, että tärkeimpiä asioita muistaa paremmin, kun ne pukee alkusointuiseen ja rytmiseen muotoon.Runo oli kirjoitustaidottoman kansan viihdettä, viisautta, uskontoa ja muistin tekniikkaa. Sen avulla säilyttiin hengissä ja henkevinä, ihmisinä.Suomensukuisten kielten kohotettu, nelipolvinen runomitta syntyi Suomenlahden eteläpuolella. Sen perusrakenne saatiin balttinaapureilta, ja se kypsyi nykyisten Viron ja Suomen alueilla notkeaksi kalevalamitaksi rautakauden alussa vuoden nolla tienoilla.Raudan valmistus on taitolaji. Rautamalmi esiintyy maankuoressa erilaisina, itsessään käyttökelvottomina yhdisteinä. Raudan pelkistys niistä on vaivalloinen prosessi.Tämäkin taito opittiin virolaisilta, ja virolaisten taitoseppien tuotteet olivat meillä pitkään haluttua tuontitavaraa ja kovassa kurssissa.Kalevalaan päätyneet maailmansyntyrunot ovat ihmiskunnan ikivanhaa, yhteistä perinnettä. Samalla ne ovat virolaisten, karjalaisten ja suomalaisten vanhinta yhteisperintöä.Me saimme virolaisten kautta fiksuilta balttiserkuilta kanteleen (sekä soittimen että sen nimen) ja virren (yleisnimitys lauletuille runoille) sekä tuhannet hienot tarinat runoihimme.Viro ja suomi olivat pari-kolmetuhatta vuotta sitten vielä samaa puheenpartta.Suomen murteet ja niiden pohjalta myöhemmin rakentunut suomen kieli kehittyivät omaksi itämerensuomalaiseksi variantikseen vasta ajanlaskumme alun jälkeen.Kulttuurisesti Virolla ja Suomella on sama, vuosituhantinen pohjavalu.Virolaiset ovat painelleet meitä edellä, olemme oppineet heiltä suunnilleen kaiken kieltä ja kielemme ainutlaatuista kalevalaista runomittaa myöten.Ei hassumpia naapureita.