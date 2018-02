Mielipidekyselyissä porskuttava Unkarin pääministeri lietsoi taas muslimipelkoja – ”Euroopan ylle kerääntyy synkkiä pilviä maahanmuuton takia”

Ulkomaat

18.2. 22:00

Unkarin pääministeri Viktor Orban uhkaili sunnuntaina unkarilaisia Euroopalla, jonka muslimit ovat valloittaneet.

Orbanin mukaan kristinusko on Euroopan viimeinen toivo.



– Euroopan ylle kerääntyy synkkiä pilviä maahanmuuton takia. Valtiot lakkaavat olemasta, länsi luhistuu eikä Eurooppa edes tajua, että se on valloitettu, Orban messusi vuosittaisessa maan tilaa käsittelevässä puheessaan.



Puhe oli myös osa Orbanin Fidesz-puolueen vaalikampanjaa. Unkarissa järjestetään parlamenttivaalit huhtikuussa, ja Orban hakee niissä kolmatta peräkkäistä nelivuotiskautta.



Vaikka Orban on napit vastakkain EU:n kanssa muun muassa maahanmuuttokantojensa takia, kotimaassa hänen kannatuksensa on vankka. Mielipidekyselyjen mukaan Fidesziä kannattaa noin 50 prosenttia unkarilaisista. Suurimman oppositiopuolueen Jobbikin kannatus jää alle 20 prosenttiin.