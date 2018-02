Työnantajansa pakastimesta kuristettuna löytynyt Joanna, 29, palasi kotiin puuarkussa – ”Pyysin tyttäreltäni, ettei hän lähtisi”

Ulkomaat

Työnantajansa pakastimesta kuristettuna löytynyt Joanna, 29, palasi kotiin puuarkussa – ”Pyysin tyttäreltäni,





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeinen kontakti perheeseen kaksi vuotta sitten





”Hän puri ja läpsi minua”