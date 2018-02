Ulkomaat

Ranskan Macronin kannatus putoaa – enää alle puolet tukee

18.2. 3:22

Rankan presidentin Emmanuel Macroni kannatus on alempana kuin kuukausiin.

Macronin kannatus ranskalaisten keskuudessa on uudessa mittauksesta valunut alle 50 prosenttiin, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyseessä on Macronille heikoin mittaustulos sitten viime vuoden lokakuun, jolloin vain 42 prosenttia vastaajista tuki presidenttiä.



Macron on ajanut mittavia leikkauksia Ranskan julkiseen sektroriin ja sanonut haluavansa vähentää siitä yli 100 000 työpaikkaa. Ranskassa julkisen sektorin menot kuuluvat maailman suurimpiin.