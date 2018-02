Floridan kuvernööri vaatii FBI:n johtajan eroa kouluampumisen takia – poliisi sai tekijästä vinkin, muttei tehnyt mitään

Ulkomaat

Floridan kuvernööri vaatii FBI:n johtajan eroa kouluampumisen takia – poliisi sai tekijästä vinkin, muttei teh

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka erikoisjoukot hyökkäsivät koululuokkaan Floridassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy