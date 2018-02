Ulkomaat

Kuukauden vedet satoivat yhdessä yössä – Neljä kuollut Rion tulvissa

15.2. 23:12

Brasilia Rankkasateista syntyneet tulvat aiheuttivat myös mutavyöryjä.

Ainakin neljä ihmistä on kuollut Brasilian Rio de Janeiroa koetelleissa tulvissa, paikallinen media kertoo. Kuolleiden joukossa oli muun muassa poliisi. Pelastuslaitos ei ole varmistanut kuolleiden määrää.



Tulvat johtuivat rankkasateista ja aiheuttivat myös mutavyöryjä. Tulvien vuoksi esimerkiksi köyhiä faveloita ja muita asuinalueita on jäänyt veden alle. Lisäksi sortui pätkä pyörätietä, joka oli rakennettu rannalle kahden vuoden takaisia olympialaisia varten.



Tulvat myös tukkivat valtateitä, mikä on aiheuttanut mittavia liikenneruuhkia.



Viranomaisten mukaan esimerkiksi kaupungin länsipuolella vettä satoi yön aikana yhtä paljon kuin yleensä koko helmikuussa yhteensä.