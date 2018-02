Floridassa surraan sankarina kuollutta Aaronia – rakastettu valmentaja heittäytyi kouluampujan luotien eteen suojellakseen oppilaita

Ulkomaat

Floridassa surraan sankarina kuollutta Aaronia – rakastettu valmentaja heittäytyi kouluampujan luotien eteen s

Seitsemäntoista ihmistä kuoli ja ainakin 20 loukkaantui keskiviikkona Parklandin kaupungissa Floridassa tapahtuneessa kouluammuskelussa.

Ammuskelu tapahtui Marjory Stoneman Douglasin lukiossa. Epäilty on saatu kiinni.

