Floridassa kouluammuskelu – jo 17 kuollutta, ampuja saatu kiinni

Myös varapresidentti Mike Pence on kommentoinut tapahtunutta Twitterissä.

–Presidentti ja minä seuraamme tilanteen kehittymistä Browardin piirikunnassa, Pence kirjoitti kuvaillen ampumista kauheaksi.

–Olen kiitollinen lainvalvojien rohkeudesta ja pelastushenkilökunnan nopeasta toiminnasta, varapresidentti jatkoi.

.@POTUS and I will continue to monitor developments following the terrible shooting in Broward County and will provide any & all federal assistance to local law enforcement. Grateful to all the courageous law enforcement & emergency medical personnel who responded so swiftly. https://t.co/qL8kSrCsMr