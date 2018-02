Ulkomaat

Lontoosta löytyi 500-kiloinen Natsi-Saksan Luftwaffen pudottama pommi – lentoasema suljettiin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Löytyi sunnuntaina

Lontoon itäpuolella sijaitseva London City Airport on suljettu, koska lähellä sijaitsevasta Thames-joesta on löydetty 500 kilogrammaa painava toisen maailmasodan aikainen pommi. Näin kertovat kansainväliset uutistoimistot sekä Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC http://www.bbc.com/news/uk-england-london-43027472 London City Airport sijaitsee Newhamin Borough’ssa. Pommi löytyi poliisin mukaan niin sanotulta Docklandsin alueelta sunnuntaina, kun alueella tehtiin töitä George V -telakan lähistöllä.London City Airport on 14. vilkkain lentoasema koko Isossa-Britanniassa.Natsi-Saksan ilmavoimat eli Luftwaffe pommitti Lontoota toisessa maailmansodassa rajusti. Pommitukset alkoivat 7. syyskuuta 1940. Ne päättyivät 10. toukokuuta 1941. Pommin arvellaan olevan juuri pommitusten aikainen räjähtämätön 500 kilogramman pommi.Britit käyttävät pommituksista usein saksan kielen salamaa tarkoittavan sanaa Blitz.Alueella oli aikaisemmin rahtilaivasatama ja useita telakoita, joista alue on saanut Docklands-nimensä. Dock tarkoittaa telakkaa. Alue oli rajujen pommitusten pääkohteita sodassa.Lentokenttä suljettiin, kun pommi löytyi sunnuntaina kello 22 paikallista aikaa.– Teemme yhteistyötä Ison-Britannian merivoimien eli Kuninkaallisen laivaston kanssa pommin poistamiseksi alueelta, poliisi kertoo BBC:llä. The Guardianin https://www.theguardian.com/uk-news/2018/feb/12/london-city-airport-cancels-all-flights-after-500kg-bomb-found mukaan kaikki kentän lennot on peruttu. Pommin poistamisen takia kaikki ihmiset on evakuoitava noin 250 metrin säteeltä pommin löytöpaikasta.Pommin poistamiseen vaikuttaa vuoroveden korkeus. Uusimman arvion mukaan pommi voidaan poistaa tiistaiaamuna.