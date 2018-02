Ulkomaat

Silminnäkijät Interfaxille: Venäjällä pudonnut lentokone oli tulessa ennen maahansyöksyä

Nyt toistetaan : Venäläinen matkustajalentokone on pudonnut Moskovan lähellä

Venäläinen matkustajalentokone on pudonnut Moskovan lähellä sen jälkeen, kun se oli noussut Moskovan Domodedovon kentältä.

