Viranomaiset: Lentokone pudonnut heti nousun jälkeen Moskovassa – kyydissä 71 henkeä

Pelastushenkilökunta on matkalla paikalle

Ria Novostin mukaan pudonnut kone on paikallistettu ja pelastushenkilökunta on matkalla paikalle. Viranomaislähteen mukaan kone makaa pellolla Ramenskojen alueella. Venäjän liikenneministeri Maksin Sokolov on matkalla turmapaikalle.

Intefaxin mukaan turmakoneella on ikää vähemmän kuin kahdeksan vuotta. Uutistoimiston lähteen mukaan konetta käytti aiemmin Rossija-lentoyhtiö ulkomaanreiteillään. Sittemmin kone oli siirtynyt Saratov Airlines -yhtiön käyttöön.