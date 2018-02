Ulkomaat

Las Vegasin massamurhaajan motiivi pysyy mysteerinä – ruumiinavauskaan ei tuonut toivottuja paljastuksia

Yllä olevalla videolla ammuskauppias Douglas Haig kertoo tapaamisestaan Paddockin kanssa.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salaliittoteoria kumottiin aiemmin