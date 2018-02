Ulkomaat

Turkki koettelee Nato-kumppanien kärsivällisyyttä

Nato-liittolaiset Yhdysvallat ja Turkki ovat ajautuneet törmäyskurssille Luoteis-Syyriassa, jossa Turkki on tammikuusta lähtien taistellut kurdijoukkoja vastaan.Turkki on kertonut, että sen tavoitteena on ajaa terroristeina pitämänsä kurdien YPG-taistelijat pois maan rajan tuntumasta, mutta samaan aikaan Yhdysvallat tekee yhteistyötä kurditaistelijoiden kanssa Isisin nujertamiseksi.Yhdysvallat on vedonnut Turkkiin, että se rajoittaisi hyökkäystä, koska se ei pidä YPG-joukkoja terroristiryhmänä.Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on syyttänyt puolestaan Yhdysvaltoja epärehellisyydestä ja kyseenalaistanut, mitä maa ylipäätään tekee Syyriassa.– Teillä ei ole rajaa, ette ole naapuri. --- Mitä teette siellä, Erdogan on kysynyt uutistoimisto AFP:n mukaan.Viime vuonna Turkki ilmoitti puolestaan ostavansa Venäjältä ilmatorjuntaohjuksia, vaikka ne eivät ole yhteensopivia Naton kanssa. Kaupan on tulkittu kertovan Turkin ja Venäjän välien kohentumisesta sen jälkeen kun vuonna 2015 Turkki ampui alas venäläisen sotilaskoneen.