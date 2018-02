Ulkomaat

Puutarha-arkkitehtiä epäillään ainakin kuudesta murhasta Kanadassa – ruumiit oli kätketty kukkalaatikoihin

Kanadan poliisi on löytänyt kuuden ihmisen jäänteet omakotitalon pihalta Torontossa.

