Mansikkamiljonääri pyrkii Venäjän Trumpiksi – loi ”ihannesovhoosin”, epäillään piilottaneen rahaa Sveitsiin

presidentinvaalien mielenkiintoisimmaksi nimeksi on noussut pikavauhtia Pavel Grudinin https://www.is.fi/haku/?query=pavel+grudinin , 57, josta vain harva venäläinen äänestäjä oli kuullutkaan ennen vuodenvaihdetta.Nyt Grudininilla on hallussaan jo yksi ennätys: Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin haastajien joukosta hänen nimensä on mainittu Venäjän valtiollisilla tv-kanavilla kaikkein useimmin, jopa ennen Vladimir Zhirinovskia https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+zhirinovskia ja Ksenia Sobtshakia https://www.is.fi/haku/?query=ksenia+sobtshakia Golos-järjestö laski lisäksi, että peräti 77 prosenttia Grudininia koskevista maininnoista oli selkeän negatiivisia, kun taas Putinia koskevista maininnoista 59 prosenttia oli positiivisia.Täytyy siis olla tärkeä mies, kun Kremlin ohjaama tv-koneisto viitsii tuhlata häneen tällaiset haukkumispaukut!nousi vaaleihin yllättäen Venäjän kommunistipuolueen ehdokkaaksi, kun epäkarismaattinen Gennadi Zjuganov https://www.is.fi/haku/?query=gennadi+zjuganov teki hänelle tilaa.Grudininin tausta herättää kysymyksiä, sillä vuosina 2002–2010 hän oli valtapuolue Yhtenäisen Venäjän jäsen Moskovan alueella. Onkin arveltu, että hänet olisi värvätty Sobtshakin tapaan tuomaan ”putininvaaleihin” edes jonkinlaista vaalitaistelun tuntua.Tällä hetkellä Grudininin ympärillä pyörii skandaali hänen sveitsiläisistä ja itävaltalaisista pankkitileistään.Tiliepäselvyyksien vuoksi jopa Grudininin ehdokkuuden estäminen viime hetkellä olisi ollut ainakin teoriassa mahdollista. Torstaina Venäjän keskusvaalilautakunta vahvisti kuitenkin vaalien äänestyslipun, ja Grudininin nimi on lipussa seitsemän muun ehdokkaan lisäksi.Kreml haluaa vaaleihin korkean äänestysaktiivisuuden, jotta Putinin uudelleenvalinta näyttää mahdollisimman lailliselta. Politiikantutkija Andrei Koljapin https://www.is.fi/haku/?query=andrei+koljapin luonnehti Nezavisimaja gazetalle, että Kreml joutuu tasapainoilemaan vaaleissa kahden seikan välillä: toisaalta Grudinin tarvitaan nostamaan vaalien äänestysaktiivisuutta, mutta toisaalta hän ei saisi viedä liikaa vaalien ”pääehdokkaalta” eli Vladimir Putinilta.Toisaalta, mitä enemmän Grudininia haukutaan tv:ssä, sitä enemmän ihmiset hänestä kiinnostuvat. Grudininia onkin kutsuttu jo ”Venäjän Trumpiksi”: hän on poliittisen eliitin ulkopuolelta tuleva miljonääri, jolla on karismaa nousta jopa jonkinlaiseksi Putinin haastajaksi.johtaa entistä valtiontilaa, jonka nimi on Sovhoz imeni Lenina eli Leninille nimetty sovhoosi. Neuvostoajoista muistuttaa enää vain nimi. Kyseessä on yksityistetty maatalous- ja kiinteistösijoitusyhtiö, josta Grudinin omistaa yli 40 prosenttia.Leninin sovhoosi on kuin pikkukaupunki, jossa asuu tuhansia ihmisiä aivan Moskovan ulkokehätien tuntumassa. Sovhoosin logossa komeilee tilan päätuote mansikka ja alueen portin yllä lukee teksti: Kunnia työlle!Todellisen omaisuutensa Grudinin on kuitenkin tehnyt vuokraamalla ja myymällä sovhoosin maita länsimaisten luksusautomerkkien edustustoille, jättimarketeille, huvittelukeskuksille ja Ikea-tavaratalolle. Noin 2 000 hehtaaria maata aivan Moskovan kupeessa on saavutettu etu, johon Grudinin pääsi kiinni jo vuonna 1982, kun hän tuli neuvostosovhoosille töihin nuoreksi mekaanikoksi traktoriprikaatiin ja on edennyt siitä asteittain tilan johtajaksi.alue on rakennettu aivan kuin se olisi mielikuvitusmaailmasta tai utopiaonnelasta. Grudinin työntekijät kutsuvat ”kommunistista paratiisiaan” Pikku-Sveitsiksi: idyllin kruunaavat ilmainen huvipuisto ja valtava satulinnamainen päiväkoti sovhoosin lapsille.– Katsokaa, näin me elämme sovhoosissa. Nyt te tiedätte, mihin me olemme käyttäneet miljardimme, Grudinin sanoi vastikään esitellessään tiluksiaan toimittajajoukolle.Kampanjansa suhteen hän ei sano olevansa huolissaan.– Miksi pelkäisin, sillä olen noudattanut lakeja. Pankkitilieni kanssa ei ole mitään ongelmia, hän sanoi vastikään venäläismedialle.Tehokkaaksi yritysjohtajaksi kehutusta Pavel Grudininista https://www.is.fi/haku/?query=pavel+grudininista julkaistiin Venäjän mediassa aluksi lukuisia ihannoivia juttuja. Hänen sovhoosiaan kehuttiin esimerkiksi ”sosiaalisen oikeudenmukaisuuden” idylliksi, jollaista ”ei uskoisi olevan Venäjällä olemassakaan”.Pian Venäjän valtiollinen media muutti sävyään ja skandaaleja alkoi paljastua. Grudinin ryöpytys on esimerkki siitä, kuinka tehokkaasti Venäjän valtiollisen median toimittajat pystyvät kaivamaan Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin haastajista esiin raskauttavia tietoja.

Salattuja tilejä ulkomailla?

Venäjän vaalilakien mukaan presidenttiehdokkaalla ei saa olla ulkomaalaisia pankkitilejä. Mikäli tilejä on ollut, niistä on luovuttava ennen kuin ehdokas rekisteröidään vaaleihin.Nyt kiistaa on kahdesta sveitsiläisestä ja kahdesta itävaltalaisesta pankkitilistä, joiden sulkemisesta keskusvaalilautakunta ei sano saaneensa riittävää selvitystä. Grudinin mukaan rahoja on tarvittu muun muassa hänen äitinsä ja siskonsa sairaalahoitoihin ulkomaalaisilla klinikoilla.Lehtiväitteiden mukaan Grudinilla olisi ollut ulkomaalaisilla tileillä ja osakkeissa rahaa kiinni jopa yli 100 miljoonan euron verran. Hän itse on puhunut reilusta 500 000 eurosta.

Lapsilla talo Espanjassa

Vaalikampanjan alussa julkisuuteen tuli väitteitä, että Grudininilla olisi liki 800 000 euron arvoinen talo Espanjassa. Vaalilainsäädäntö ei kiellä ulkomaalaisen kiinteistön omistamista, mutta presidenttiehdokkaan edellytetään tekevän siitä ilmoituksen.Venäjän kommunistipuolue kiisti aluksi kaikki väitteet talosta. Ren-tv:n mukaan Grudinin on nyt myöntänyt, että talo kuuluu hänen aikuisille lapsilleen.

Petkutettuja osakkeenomistajia?

Kun Leninin sovhoosi yksityistettiin 1990-luvun puolivälissä, Grudinin oli vain yksi sovhoosin sadoista uusista osakkeenomistajista. Sittemmin hän hankki itselleen yli 40 prosentin omistusosuuden.Julkisuuteen on nyt tullut sovhoosin entisiä työntekijöitä, jotka väittävät Grudininin petkuttaneen osakkeet heiltä uhkaamalla muun muassa potkuilla, elleivät he luopuisi osakkeistaan pilkkahintaan.

Sovhoosin mansikoita Turkista?

Grudininia kutsutaan Mansikkakuninkaaksi, sillä mansikat ovat yksi Leninin sovhoosin päätuote.Life-sivuston mukaan julkisuudessa on esiintynyt epäilyjä, että kaikki sovhoosin mansikat eivät olisi heidän omaa tuotantoaan. Vahvistamattomien väitteiden mukaan mansikoita tuotaisiin Turkista ja Puolasta ja myytäisiin sitten venäläisille kuluttajille muka kotimaisina.

Vierastyöläisten hyväksikäyttöä?

Grudinin käyttää väitteiden mukaan tilallaan paljon halpoja vierastyöläisiä, jotka ovat kotoisin entisen Neuvostoliiton Kaukoidästä ja eteläisistä tasavalloista.Epämääräisten vihjailujen mukaan vierastyöläisten paperit ja palkat eivät olisi aina kunnossa. Siirtotyövoiman käyttäminen ei myöskään paranna venäläisten työläisten etuja, kuten kommunistipuolueen ehdokkaalta olettaisi.