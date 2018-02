Putinia arvosteleva toimittaja oli kuolla radiostudioon tunkeutuneen miehen puukotukseen – kertoo nyt selviytymisestään

Ulkomaat

Putinia arvosteleva toimittaja oli kuolla radiostudioon tunkeutuneen miehen puukotukseen – kertoo nyt selviyty

Sarja onnenkantamoisia pelasti

Miksi juuri Putinia arvosteleva toimittaja?





Palasi töihin vain pari viikkoa puukotuksen jälkeen









Toimittajia tapettu Putinin aikana