Ulkomaat

Hiiriä, torakoita, homeista pizzaa: Suomalainen Pauliina, 36, paljasti koulu­ruoan karun todellisuuden New Yor





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joka toisessa koulussa vakavia ongelmia





”Puhelin alkoi soida välittömästi”





Roskaruoan määrä oli järkytys