Ulkomaat

Kouluja suljettu ilmansaasteiden vuoksi Iranin Teheranissa

Kouluja suljettu ilmansaasteiden vuoksi Iranin Teheranissa

5.2. 8:38

iran Teheranissa rajoitetaan liikennettä.

Ilmansaasteet Iranin pääkaupunki Teheranissa ovat pakottaneet viranomaiset sulkemaan alakoulut maanantaiksi. Viranomaiset ovat myös määränneet rajoituksia liikenteeseen.



Samoihin toimiin jouduttiin turvautumaan viimeksi joulukuussa. Viikonloppuna tehdyissä mittauksissa ilmeni, että Teheranin ilmassa oli pahimmillaan jopa 169 mikrogrammaa pienhiukkasia kuutiometrissä. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, ettei pienhiukkasten keskiarvoinen määrä saisi vuorokauden aikana ylittää 25:tä mikrogrammaa.



Teheran on yksi maailman saastuneimmista kaupungeista, ja tilanne on pahin talven aikana. Kaupungin yläpuolelle syntyy lämpimän ilman kansi, joka sulkee ilmansaasteet alleen.



Kaupungin yli kahdeksan miljoonaa autoa ja moottoripyörää ovat suurin ilman saastuttaja.