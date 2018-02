Ulkomaat

Vakava juna­onnettomuus Etelä-Carolinassa – Kaksi kuollut ja 70 loukkaantunut





Matkustajajuna ja tavarajuna ovat törmänneet Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa. Reutersin mukaan onnettomuus olisi vaatinut kuolonuhreja ja loukkaantuneita on useita.Amtrak-junayhtiön tiedotteen mukaan matkustajajunan veturi ja vaunuja on suistunut kiskoilta.Matkustajajuna oli matkalla New Yorkista Miamiin, kun se törmäsi rahtijunaan ja suistui kiskoilta. Onnettomuus sattui Etelä-Carolinassa lähellä Columbian kaupunkia. Reutersin mukaan törmäys tapahtui kello 2.30 yöllä.Junassa oli 139 matkustajaa ja 8 henkilökunnan jäsentä, kertoo CNN.AFP:n tietojen mukaan Etelä-Carolinan viranomaiset ovat kertoneet, että 2 matkustajaa on kuollut ja yli 70 loukkaantunut onnettomuudessa.Loukkaantumiset vaihtelevat pienistä kolhuista murtuneisiin luihin, viranomaiset kertoivat CNN:lle. Kaikki ihmiset on saatu evakuoitua junasta.