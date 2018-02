Tämä mies on Yhdysvaltain FBI-draaman keskiössä – näin venäläisvakoojat kuvailivat Carter Pagea salakuuntelunauhalla

Ulkomaat

Tämä mies on Yhdysvaltain FBI-draaman keskiössä – näin venäläisvakoojat kuvailivat Carter Pagea salakuunteluna





Page draaman keskushahmo

Kiihkeän Kreml-myönteinen

Hän on täysin Gazpromin lumoissa ja kuvittelee uransa lähtevän lentoon, jos heillä olisi yhteinen projekti … Joka tapauksessa hän haluaa selvästi tienata läjäpäin rahaa.





FBI:n kuulusteluissa 2013

Steelen muistion kohde





Salakuunneltu jo 2016

”Amerikkalaisilla on oikeus tietää”