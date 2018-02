Ulkomaat

Maduro haluaa tietää ennenaikaisen vaalipäivän pian

4.2. 2:31

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro hoputti lauantaina viranomaisia päättämään pian päivämäärän ennenaikaisille presidentinvaaleille.

Tukijoilleen puhunut Maduro sanoi kehottavansa perustuslakiedustajistoa ja vaalilautakuntaa päättämään vaalipäivän maanantaina.



Ennenaikaiset vaalit on määrä järjestää ennen huhtikuun loppua. Maduro on ehdolla uudelle kaudelle vaaleissa. Useat opposition kärkihahmot eivät sen sijaan voi korkeimman oikeuden päätöksen johdosta asettua ehdolle.



Vaalien aikaistaminen ei ollut yllätys, koska Maduron vastustajat ovat menettäneet asemiaan viimeaikaisissa paikallisvaaleissa.



Presidentin asema on kuitenkin vaikea syvästä talouskriisistä kärsivässä maassa, ja kyselyiden mukaan noin 70 prosenttia venezuelalaisista on tyytymättömiä Maduroon.