Nyt puhuvat Lontoon miesten gaalassa kopeloidut naiset – ”Hyvin käyttäytyneistä miehistä tuli yhtäkkiä hyypiöitä”

Ulkomaat

Nyt puhuvat Lontoon miesten gaalassa kopeloidut naiset – ”Hyvin käyttäytyneistä miehistä tuli yhtäkkiä hyypiöi

”He kuvittelevat omistavansa koko maailman”

”Minua kopeloitiin paljon”